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26 مايو.. الحكم فى وقف إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بـ"قصر العينى"

الأحد، 17 مارس 2019 06:48 م
26 مايو.. الحكم فى وقف إلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بـ"قصر العينى" محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى قصر العيني، والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، للحكم بجلسة 26 مايو المقبل.
 
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ، وتضمنت أنه رئيس جامعة القاهرة أصدر قراراً يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بقصر العيني، ما يهدد حياة العاملين وذلك بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية.
 
 

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