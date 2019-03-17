20 مايو.. الحكم على المتهمين بهتك عرض أطفال والاتجار بهم فى السلام

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 20 مايو المقبل، للحكم على عاملان بتهمة الاتجار فى البشر بمدينة السلام .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار احمد حنفى فى القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، قيام المتهمان "محمد زكريا"، عامل،و "محمد عصام"، عامل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا فى أشخاص طبيعين وهم الأطفال "عبد الله أنور، وإبراهيم محمد، وعبد العال أحمد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد، ومحمد أحمد"، بقصد استغلالهم فى أعمال التسول، إذا أتفق المتهمان على استقطاب الأطفال المجنى عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجنى عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم على النحو الوارد بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و" إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.