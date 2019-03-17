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20 مارس.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء

الأحد، 17 مارس 2019 04:15 م
20 مارس.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء المستشار أسامة الرشيدى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم الشافعي محمد الشافعي، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، لجلسة 20 مارس للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

 

 


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