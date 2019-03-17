وفد صيني يدعم مستشفي الصدر بالوادى الجديد بـ33 ألف دولار

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم الأحد، عن استقبال وفد صيني لتركيب ثلاجة حفظ الأمصال والطعوم لدعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكدت مشرف، أن الوفد بدأ تركيب ثلاجة حفظ الطعوم بمقر مستشفي الصدر بمدينة الخارجة، علي مساحة 30 مترا مربعا، وبتكلفة 33442 دولار مقدمة منحة من منظمة الصحة العالمية.

و أضافت، أن الوفد سينتهي من أعمال التركيب مساء غد الاثنين، وتبدأ مباشرة أعمال التشغيل، علي أن تتولي المديرية أعمال الصيانة والتشغيل الفترة المقبلة.