وزير الطاقة السعودى: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق أوبك لخفض المعروض

قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى، اليوم الأحد إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجى النفط غير الأعضاء فى المنظمة.

وقال الوزير خالد الفالح، على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو، إن السعودية ومنتجى النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام.

وأبلغ الصحفيين "لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع."