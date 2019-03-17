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وزير التموين يدشن مراحل تطوير مصنع إنتاج السكر المحلى من كفر الشيخ

الأحد، 17 مارس 2019 12:09 م
وزير التموين يدشن مراحل تطوير مصنع إنتاج السكر المحلى من كفر الشيخ وزير التموين فى مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر
كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان
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وصل الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقة كل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب لافتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج.
 
ويأتى تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة تحت إشراف وزير التموين.
 
واستعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 10آلاف طن بنجر يوميا، وأشاد الوزير بأعمال التطوير، كما شهد عرض فيلم تسجيلى عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمورية بتطوير مصانع السكر لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل نسبة الهدر، كما شهد فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير خطوط الإنتاج بمصنع الدلتا لبنجر السكر.
 
 
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