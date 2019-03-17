هيئة البث التليفزيونى فى نيوزيلندا تشطب محطة استرالية بعد بث مشاهد للاعتداء

ويلنجتون - أ ش أ

قررت مؤسسة "سكاى نيتورك تليفيجن" أكبر شبكة للبث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية فى نيوزيلندا، استبعاد محطة "سكاى نيوز استراليا" من منصاتها، بعد قيام الأخيرة يوم الجمعة ببث مشاهد مصورة للهجوم الإرهابى الذى شنه مسلح استرالى ضد المصلين أثناء صلاة الجمعة بمسجدين بمدينة كرايست تشيرتش.

وكان قائد الشرطة فى نيوزيلندا مايك بوش قال أمس السبت، إن عدد قتلى الهجوم على المسجدين ارتفع إلى 50 بعد عثور المحققين على جثة أخرى بأحد المسجدين.

وأضاف بوش في مؤتمر صحفي مساء أمس: "بكل الحزن أقول أن عدد الأشخاص الذين ماتوا فى هذا الحادث ارتفع الآن إلى 50 حتى ليلة الأمس تمكنا من نقل جميع الضحايا من الموقعين أثناء قيامنا بذلك تمكنا من العثور على ضحية أخرى".