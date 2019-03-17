هل يجوز للمرأة إرضاع صغيرها أمام أخيها الشقيق؟.. تعرف على رد دار الإفتاء

كتب لؤى على

هل يجوز للمرأة إرضاع صغيرها أمام أخيها الشقيق؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وجاء رد أمانة الفتوى كالآتى:



إذا جرت العادات والأعراف بعمل ذلك فإنه يجوز شرعًا للأخت إرضاع الطفل الصغير أمام أخيها الشقيق مع تغطية منطقة الإرضاع، وعورة المرأة بالنسبة لأخيها الشقيق ومحارمها، هي أن تَظهَرَ أمام محارمها بزينتها الخفية؛ كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق، ما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوأتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجلٍ إلا للزوج.



قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ ،وعلى الجميع احترام الخصوصيات والأعراف والعادات.