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الأحد، 17 مارس 2019 02:07 ص
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مياه الأقصر تعلن بدء أعمال التطهير بمحطة وشبكات الرضوانية استعدادا للصيف

الأحد، 17 مارس 2019 02:00 ص
مياه الأقصر تعلن بدء أعمال التطهير بمحطة وشبكات الرضوانية استعدادا للصيف اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم البدء فى التطهير الشامل لمحطات المياه والشبكات، وذلك قبل دخول فصل الصيف وما يقابله من زيادة وكثرة استهلاك لمياه الشرب ولضمان جودة المياه المنتجة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه الرضوانية بدأت بغسيل خطوط وشبكات المياه الداخلية والخارجية لمناطق الرضوانية والحبيل والبغدادى، وشمل التطهير الداخلى للمحطة وفك وتطهير الحاويات والخزانات بها.

وأوضح اللواء محمد يحيى، أنه تمت تنفيذ الأعمال بمتابعة وإشراف عبد الشافى أمين مدير إدارة البياضية، والمهندس صهيب أحمد جبريل مدير محطة الرضوانية، والدكتور يحيى أحمد بحر رئيس قسم التطهير، والدكتورة أمانى حجاج مدير معمل إدارة البياضية، وعدد من الفنيين والعاملين بالمحطة والمعمل.

 


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