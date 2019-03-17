موجة عالية تغرق طالب fالإسكندرية.. والإنقاذ النهرى يبحث عن جثته

لقى طالب مصرعه غرقا، مساء اليوم الأحد، آثر سقوطه من أعلى صخرة بسبب موجة عالية بشاطئ لوران فى الإسكندرية، بينما يجرى البحث عن جثته .

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد سقوط شخص فى مياه البحر بشاطئ لوران وتوفى.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهرى التابعين لإدارة الحماية المدنية بمعداتهم إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء وقوف المدعو "محمد.خ.ش.ال " 21 عاما، طالب، أعلى صخرة بشاطئ لوران، ضربته موجة عالية، ما تسبب فى اختلال توازنه وسقوطه فى مياه البحر.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال الجثة التى لم يعثر عليها حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.