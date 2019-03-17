من أجل مزيد من الفبركة.. 3 مسئولين بالإرهابية يتسولون اللايك والشير

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

تعانى العديد من الشخصيات الإخوانية وحلفائها من مرض الشير والنكز، حيث يدعون أمام حلفائهم وقواعد الإخوان، أن صفحاتهم تعانى من تضييق من إدارة "فيس بوك" لعدم نشر المحتويات التحريضية التى يتعمدون نشرها عبر صفحاتهم.

ويبدو أن قيادات وحلفاء الإخوان أصبحوا على يقين تام بأن قواعد الإخوان سئموا من الخداع الذى يتعرضون له من تلك القيادات والحلفاء، وهوما دعا تلك القيادات للجوء إلى هذه الحيلة من أجل دفع قواعد الجماعة إلى متابعة صفحاتهم من جديد.

هذه الشخصيات الإخوانية أصبحت مريضة بتحريض عناصر وحلفاء الإخوان على دعمهم بالشير والنكز، ومن أبرز تلك الشخصيات:

آيات عرابى، وهى أحد حلفاء الإخوان الهاربين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتسم تدويناتها وتصريحاتها بالتحريض المستمر على الدولة المصرية، ودائما ما تحرض حلفاءها على الشير والنكز على صفحاتها.

بهجت صابر، الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، هو معروف بألفاظه البذيئة، وتحريضه لحلفاء الإخوان على حمل السلاح، ودائمًا ما يدعو أنصار الإخوان للنكز والشير.

عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، أيضًا مريض بتكرار دعواته بتحريض أنصاره على النكز والشير لتصريحاته التحريضية التى يبثها عبر حسابه الشخصى على "تويتر" و"فيسبوك".