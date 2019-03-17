مقطع فيديو على فيس بوك يقود الشرطة لضبط متهمين ضربوا مواطنا بكفر الشيخ

تداول رواد الشوسيال ميديا مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مما ساعد أجهزة البحث الجنائى بكفرالشيخ، فى ضبط مرتكبى واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالضرب وإصابته بسبب خلافات بينهم.

تلقى مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ، بلاغاً من إحدى المستشفيات بوصول " أحمد أ. أ" حداد، مقيم بقرية الكوم الكبير بدائرة مركز شرطة دسوق، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وإتهم "حسام ع. م- مقيم بذات الدائرة.. بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهما بسبب الجيرة.

تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر، وأضاف بقيام المجنى عليه بإطلاق "كلب" يملكه تجاهه، بقصد إصابته مما نتج عنه إصابته بخدوش وسحجات بالساقين، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

وأثناء السير فى خطة البحث رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على المجنى عليه داخل أرض زراعية بجوار القرية محل إقامة المجنى عليه بالاشتراك مع المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دسوق من تحديدهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مع المجنى عليه لذات السبب.