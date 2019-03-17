مصرع شخص وإصابة 5 آخرين منهم 3 ماليزيين و2 مصريين

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعة، ظهر اليوم الأحد، بينما أصيب 5 آخرين بينهم 3 ماليزيين الجنسية، 2 مصريين الجنسية، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدائرى الأوسط، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

وكان ورد بلاغ لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

وعقب وصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث، تبين إصابة 5 ( 3 ماليزيين و2 مصريين)، ومصرع آخر مجهول الهوية لقي مصرعة فور وصوله لمستشفي الغردقة العام، عقب نقلهم جميعا إليها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما قامت إدارة المرور بتسير الطريق بعد توقفه بسبب الحادث.