مصرع شخص فى حريق نشب داخل شقة سكنية بحى العرب ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى شخص مصرعه فى حريق نشب صباح اليوم الاحد، داخل شقته السكنية بحى العرب ببورسعيد، وانتقلت سيارة الإطفاء وتم السيطرة على النيران بمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار إحدى المقاهى الشهيرة بحى العرب بمنطقة أرض العزب، وتم الدفع بــ 3 سيارات إطفاء ومحاصرة الحريق قبل أن يمتد إلى المبانى المجاورة وتم عملية الإخماد. وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات نشوب الحريق.