video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر: المواجهة الهندية الباكستانية كادت تتطور إلى استخدام الصواريخ

الأحد، 17 مارس 2019 02:29 م
مصادر: المواجهة الهندية الباكستانية كادت تتطور إلى استخدام الصواريخ الجيشان الهندى والباكستانى
رويترز
إضافة تعليق

قالت مصادر مطلعة على تطورات المواجهة بين الهند وباكستان الشهر الماضى إنها كادت تخرج عن السيطرة وإنه لم يمنع نشوب صراع أكبر سوى تدخل مسؤولين أمريكيين كان من بينهم مستشار الأمن القومى جون بولتون.

وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر حكومية فى نيودلهى وإسلام اباد وواشنطن إن الهند هددت فى وقت من الأوقات بإطلاق 6 صواريخ على الأقل على باكستان وإن إسلام اباد قالت إنها سترد بضربات صاروخية "ثلاثة أمثال" الضربة الهندية.

وتوضح الطريقة التى تصاعدت بها التوترات فجأة وأنذرت بإطلاق شرارة حرب بين البلدين المسلحين نوويا كيف أن إقليم كشمير الذى يطالب كل من الطرفين بأحقيته فيه ويعد أصل العداء بينهما لا يزال يمثل واحدة من أشد المناطق الساخنة خطورة فى العالم.

لم يتجاوز الحديث عن الصواريخ التهديدات وليس ثمة ما يشير إلى أن الصواريخ المعنية أسلحة غير تقليدية لكن هذا الكلام أثار الفزع فى الدوائر الرسمية فى واشنطن وبكين ولندن.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار قنبلة على متن قطار بجنوب غرب باكستان

تهديدات بالقتل والاغتصاب لنساء نظمن مسيرة نسائية في باكستان

باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

الهند

باكستان

صواريخ

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة