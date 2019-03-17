مستشار الاتحاد الافريقى: التكامل العربى الافريقى ضرورة ملحة

هناء أبو العز

تلقي السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، ظهر اليوم كلمة إفتتاحيةً وتدير مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الافريقي والعربي" في منتدي الشباب العربي الافريقي بأسوان .

وقالت السفيرة فى بيان لها، إن المائدة تدور حول التعاون العربي الإفريقي كإحدي الضرورات الملحة والممتدة عبر الماضي، حيث فرضت حقائق الجغرافيا علي المنطقتين المتلاصقتين التوحد في مصير مشترك ، يدعمه عدة عوامل للوحدة بين الطرفين .

وأضافت المستشار القانوني للاتحاد انه في العصر الحديث واجهت كلا المنطقتين خطر مشترك وهو التكالب الاستعماري طمعا في ثروات ومقدرات المنطقتين فكان الكفاح المشترك ضد القوي الاستعمارية عامل استراتيجي للدفع نحو تعزيز التكامل العربي الافريقي ، وبعد التخلص من الاستعمار ، فطن القادة العرب والافارقةً الي اهمية وجود طابع مؤسسي للتكامل العربي الافريقي ، فكانت القمة العربية الافريقية الأولي التي احتضنتها القاهرة عام ١٩٧٧،ثم تلتها قمم سرت ٢٠١٠ ، وقمة الكويت ٢٠١٣،وقمة مالابو ٢٠١٦،ومن المنتظر ان تكون القمة الخامسةً في الرياض بالمملكة العربية السعودية هذا العام ،

وأشارت نجم، إلى أنه في ظل الطابع المؤسسي للتكامل العربي الافريقي بدي أنه غير فعال ، إلي ان أثبتت طبيعة النظام الدولي أهمية وجود للتكامل عربي افريقي مدعومً بإرادة مؤسسية ، يكفل للمنطقة العربية والقارة الافريقية تواجد بارز علي الصعيد الدولي ، ويضع المنطقتين في مكانتها الملائمة لعناصر قوتهما الشاملة .