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مدير منظمة الملكية الفكرية: الصحة تقع ضمن الأولويات السياسية لأى حكومة

الأحد، 17 مارس 2019 12:29 م
مدير منظمة الملكية الفكرية: الصحة تقع ضمن الأولويات السياسية لأى حكومة فرانسيس جارى مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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دعا فرانسيس جارى مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الوايبو"، إلى مزيد من الابتكار عبر ضخ مزيد من الاستثمارات وضمان نظاما بيئيا يحفز هذه الاستثمارات ويشجعها.

وقال مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فى كلمته بمنتدى شباب العالم العربى والإفريقى بأسوان، إن هناك أهمية كبرى وفوائد ضخمة للابتكارات أهمها الفوائد الاجتماعية، فضلا عن بناء القدرات وجلب العلماء من إفريقيا والعالم العربى إلى المؤتمرات فى الجامعات المختلفة وقضاء عامًا كاملا فى شركات صيدلانية، مشددًا على أن قطاع الصحة يقع ضمن الأولويات السياسية لأى حكومة.

 


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