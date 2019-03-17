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مدير الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب: الشباب عامل مؤثر وقوة بناء الدولة

الأحد، 17 مارس 2019 07:31 م
مدير الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب: الشباب عامل مؤثر وقوة بناء الدولة الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذى للأكاديمية لوطنية لتأهيل الشباب
كتب أيمن رمضان
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قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية لوطنية لتأهيل الشباب، أن الأكاديمية تهتم وتعمل على تطوير الإنسان بشكل عام، موضحة أن 60% من التعداد السكانى المصرى شباب وهذه ثروة حقيقية يجب الاهتمام بها والعمل على تطويرها، متابعة: "الشباب العامل المؤثر وقوة البناء لهذه الدولة داخليًا وخارجيًا".

 

وأضافت رشا راغب، خلال لقاء خاص لها عبر قناة "extra news"، أن الأكاديمية حظيت بقبول لدى القيادة السياسية عندما تم طرح فكرتها الأمر الذى جعل القيادة توجه بتدشينها فى اغسطس من عام 2017، مشددة على أن هناك حزمة من المجالات التدريبية تقوم على تدريب وتأهيل الشباب للقيادة، متابعة: "اليوم تم إضافة مجال جديد يقوم على تدريب الشباب الأفريقى على القيادة".

 

ولفتت المدير التنفيذى للأكاديمية لوطنية لتأهيل الشباب، إلى أن اختيار مدينة أسوان لإقامة منتدى الشباب العربى والأفريقى الأول، تم عن قصد كون أسوان هى عاصمة أفريقيا لعام 2019، مضيفة: "الملتقى منصة حوار للشباب فى مصر مع العالم وأفريقيا".


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