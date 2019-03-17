محافظ بنى سويف يكرم 155 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

بنى سويف - هانى فتحى

شهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابى العمليات الحربية، الذى نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالتنسيق مع محافظة بنى سويف بنادى ضباط القوات المسلحة بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم إحياء لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فى مارس بعام 1969 أثناء حرب الاستنزاف.

وحضر الاحتفال اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والعقيد أمجد محمد بهى الدين رئيس مكتب جمعية المحاربين للفيوم وبنى سويف، والمقدم عمرو محمد على نائب المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمد كمال رئيس المدينة ،والشيخ جابر شحاتة وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عادل حيدر مدير المساجد الحكومية بالمديرية

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة للشيخ جابر شحاتة، وكيل مديرية الأوقاف، تناول فيها فضل الشهادة فى سبيل الله، ومكانة ومنزلة الشهداء، مشيراً إلى أن الشهادة درجة عظيمة يمنحها الله لمن يستحق، مؤكدا على أن الجميع يدين للشهداء بالفضل ويسير على خطاهم فى العمل لنهوض هذا البلد العريق

وفى كلمته توجه المحافظ بالشكر والتقدير لرجال قواتنا المسلحة والشرطة، واصفاً إياهم بـ "الحصن الحصين للوطن" الذين وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصرنا الحبية، وهم الآن يخوضون معركة قوية ضد الإرهاب الأسود الغاشم، معرباً عن ثقته فى الله بتحقيق النصر لوطننا فى حربه ضد الإرهاب الغاشم

واستطرد المحافظ قائلاً: ونحن نحيى فى هذا اليوم ذكرى الشهداء،ينبغى علينا أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والولاء والعزيمة،وأن نسخر كل الهمم والطاقات، لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها ويرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،مختتما كلمته بتوجيه التحية والإعزاز لجمعية المحاربين القدماء ،التى كانت ومازالت حاضرة بيننا تقوم على رعاية أسر الشهداء وضحايا الحرب والمصابين ، ومؤكدا حرص المحافظة على تقديم كل الدعم و العون لها فى أداء رسالتها السامية فى هذا المجال، مشددا على أن المحافظة بكافة أجهزتها تحت أمر وفى خدمة أسر شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة

وفى كلمته نقل اللواء باسم عزت،مدير الجمعية،تحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان،إلى أسر الشهداء والمصابين ،موضحا أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابى الحرب يمثل تكريما للمبادئ السامية، والقيم النبيلة التى تأسست عليها العسكرية المصرية، ومؤكداً على أن هذا التكريم هو واجب وطنى يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل

وفى ختام الحفل قام المحافظ ومدير الأمن ومدير الجمعية بتكريم عدد 155 من أسر الشهداء والمصابين،حيث سلمهم المحافظ بعض الهدايا المادية والعينية ،وتم إهداء درع الجمعية للمحافظ ومدير الأمن، كما أهدى المحافظ مدير جمعية المحاربين درع المحافظة



محافظ بنى سويف يكرم أسر شهداء أبطال القوات المسلحة



محافظ بنى سويف يكرم أسر شهداء أبطال القوات المسلحة (2)



محافظ بنى سويف يكرم أسر شهداء أبطال القوات المسلحة



محافظ بنى سويف يكرم أسر شهداء أبطال القوات المسلحة