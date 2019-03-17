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محافظ المنوفية يتفقد معرض منتجات مشروعات المرأة

الأحد، 17 مارس 2019 08:05 م
محافظ المنوفية يتفقد معرض منتجات مشروعات المرأة جانب من المعرض
المنوفية _ محمد فتحى
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تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية معرض منتجات مشروعات المرأة بالمنوفية والذى نظمته إدارة شئون المراة بمديرية التضامن الاجتماعى، ويضم المعرض منتجات عدد من الجمعيات الأهلية 

جاء ذلك خلال احتفالية المرأة المصرية فى مئة عام والذى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى ،بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ،تحت شعار " المرأة المصرية أصل الحكاية "  بكلية الحقوق جامعة المنوفية ،وبحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وأمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية ، ومنى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة .

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرءان الكريم ، ثم عرض فيديو عن مسيرة المرأة المصرية بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالمنوفية ، وقد استعرضت منى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة أهم انجازات المجلس ،خلال هذا العام والحملات والمبادرات التى تم تنظيمها مثل " حملات طرق الأبواب – مشروع إصدار بطاقات الرقم القومى، وتنظيم العديد من المؤتمرات لمناهضة العنف ضد المراة ، بالاضافة الى التوعية الصحية بحملة 100 مليون صحة بالتنسيق مع مديرية الصحة للتعريف بأهدافها ، وحملة صوتك لمصر بكرة ، وحملة لأنى رجل ، وغيرها من الحملات التى من شأنها تدعيم المرأة فى المجتمع ومواجهة أى ظواهر سلبية تواجهها .

و من جانبها أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الى أن المرأة حصلت على العديد من حقوقها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،مقدمة التهنئة للمرأة التى هى نصف المجتمع مشيرة الى وجود العديد من الرائدات الريفيات بالمديرية يقمن بتوعية المراة بحقوقها .

وقد أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمى للمرأة  ، ودعا الجميع الى الوقوف تحية وإجلالا للمرأة المصرية الأم والزوجة والأخت التى قدمت الابن والزوج والاخ والشهيد لنبقى نحن وتبقى أمتنا دائما وأبدا ، مشيرا الى أن المرأة المصرية هى صانعة الحضارة وملهمة الأجيال وأننا نحتفل اليوم بمرور 100عام على كفاحها ونجاحها حيث تمر مصر اليوم بمرحلة انتقالية يعاد فيها ترتيب البيت من الداخل وتقييم الكثير من الأمور حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية وهو مايعد إشارة انطلاقة نحو تحقيق مكتسبات للمرأة المصرية فى استراتيجية  التمكين 2030.
وفي نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية عدد من الرائدات الريفيات المتميزات في العمل الإجتماعي والمشاركات في الحملات التي نظمها المجلس القومي للمرأة  .
 

 


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