محافظ الغربية يشهد إحتفالية المحافظة بالمرأة المصرية ويوزع قروضاً على 40 سيدة معيلة

الغربية - مصطفى عادل

هنأ اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، المرأة المصرية بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة المصرية، ومرور 100 عام على خروجها ومشاركتها فى مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة بإستقلال الوطن، مؤكداً أن المرأة المصرية ظلت عبر تاريخها داعمة لأمتها من أجل الإستقلال ومساندة الوطن فى مسيرة التنمية حيث نالت تقدير الدولة والقيادة السياسية خاصة فى تاريخنا المعاصر.

جاء ذلك خلال إحتفالية محافظة الغربية بالمرأة المصرية فى 100عام تحت عنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية" الذى نظمته محافظة الغربية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع الغربية بالمركز الثقافى بطنطا، بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة أيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى بالغربية، التى أكدت فيها أن المرأة المصرية نموذج فريد للشخصية النسائية تتميز بعراقة تاريخها، وإستعرضت فى كلمتها الأنشطة التى قام بها المجلس القومى للمرأة تحت رعاية محافظ الغربية خلال 16 يوم بعد مرور 100 عام على خروج المرأة المصرية والتى تمثلت فى تنظيم 3 معارض إستهدفوا 8500 سيدة و12 حملة "طرق الأبواب" والتى إستهدفت 146500 سيدة وتنظيم 13 ندوة "لأنى رجل" والتى إستهدفت 2947000 مواطن وتنظيم ندوات فى 8 مدارس إستهدفوا 4000 طالب وطالبة والمشاركة فى 26 ندوة للتوعية بأهمية المشاركة فى مبادرة 100 مليون صحة، وتنظيم ندوة لتوضيح جهود الدولة فى مكافحة الفساد وأيضاً تنظيم ندوة عن الحقوق القانونية للمرأة وتنظيم 4 ندوات بجامعة طنطا إستهدفوا 13606 طالب وطالبة للتوعية بدور المجتمع فى نبذ الإرهاب.

وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع قروضاً بدون فائدة على 40 سيدة معيلة بقيمة 5 ألاف جنية للقرض الواحد، وبإجمالى 200 ألف جنية، فى إطار الحرص على دعم وتمكين المرأة المعيلة وتحقيق التمكين الإقتصادى لها من خلال دعمها لإقامة مشروعات صغيرة تكون مصدر دخل لها ولأسرتها وتوفير حياة كريمة لها.

وفى نهاية الحفل طلب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الجميع بالعمل دون كلل من أجل تغير ثقافة المجتمع فى التعامل مع المرأة من جانب المورثات المجتمعية والثقافية البالية القديمة، مقدماً الشكر للمجلس القومى للمرأة ومديرية الثقافة بالغربية والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة وجميع المشاركين فى تنظيم هذا الحفل.

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ومطران طنطا ورئيس المنطقة الازهرية

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ومطران طنطا ورئيس المنطقة الازهرية

محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات



محافظ الغربية يوزع القروض على السيدات المعيلات