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محافظ الغربية: فحص 1349900 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الأحد، 17 مارس 2019 10:30 م
محافظ الغربية: فحص 1349900 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية مبادرة 100 مليون صحه -ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص  1349900 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 143 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3  مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه  محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 
 

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