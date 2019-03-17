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محافظ البحر الأحمر: أنشاء مول تجارى بطريق المطار بالغردقة

الأحد، 17 مارس 2019 01:06 م
محافظ البحر الأحمر: أنشاء مول تجارى بطريق المطار بالغردقة المحافظ خلال جولته بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، تعليماته لمجلس مدينة الغردقة، بسرعة البدء في انشاء مول تجاري بمدخل الصوب الزراعية بطريق المطار بالغردقة. 
 
واعلن محافظ البحر الأحمر في بيان للمحافظة، أن المول التجاري المزمع انشائه بطريق المطار سيقام علي مساحة 1600 متر. 
 
ويهدف المول، الي خدمة المواطنين بالمنطقة المحيطة ، مشيرا أن المحافظة تضع نصب أعينها لتوفير كافة الخدمات لجميع المواطنين بمختلف مدنها . 
 
من جانب أخر، اكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، علي سرعة البدء في أعمال التطوير بطريق المطار بداية من خلف فرق الأمن وحتي ميدان الفلاحة. 
 
كما أصدر المحافظ، تعليماته لمجلس مدينة الغردقة وشركة المقاولون العرب، بتقسيم الأعمال بالطريق الي ثلاث قطاعات، علي أن يتم البدء في العمل اعتبارا من الغد، حتي يتم الانتهاء من تطوير الطريق في القريب العاجل ، مشيرا أن الهدف من تطوير هذا الطريق، هو خدمة المواطنين و تيسير الحركة المرورية بالمدينة السياحية . 
 
 
 

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