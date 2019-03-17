محافظ أسيوط ينفى إمتلاكه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى

أسيوط ـ محمود عجمى

نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط، إمتلاك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أى حساب شخصى أو صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، مؤكدًا أنه يتلقى شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة فقط.

وأكد المكتب، اليوم الأحد، أن أى صفحات تحمل اسم محافظ أسيوط، أو صورته، هى صفحات مزيفة، داعيًا إلى عدم التعامل مع أى صفحة أو حساب مزيف، مشيرا إلى ظهور صفحة مزورة للصفحة الرسمية للمحافظة بهدف نشر أخبار كاذبة ومغلوطة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الامنية .

وكانت إحدى الصفحات قد أدعت أنها الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط، وأيضا ظهور صفحة أخرى أدعت أنها الصفحة الرسمية للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.