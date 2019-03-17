video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط ينفى إمتلاكه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 17 مارس 2019 11:24 ص
محافظ أسيوط ينفى إمتلاكه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى صفحة التواصل الاجتماعى المنسوبة لمحافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط، إمتلاك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أى حساب شخصى أو صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، مؤكدًا أنه يتلقى شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة فقط.

وأكد المكتب، اليوم الأحد، أن أى صفحات تحمل اسم محافظ أسيوط، أو صورته، هى صفحات مزيفة، داعيًا إلى عدم التعامل مع أى صفحة أو حساب مزيف، مشيرا إلى ظهور صفحة مزورة للصفحة الرسمية للمحافظة بهدف نشر أخبار كاذبة ومغلوطة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الامنية .

وكانت إحدى الصفحات قد أدعت أنها الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط، وأيضا ظهور صفحة أخرى أدعت أنها الصفحة الرسمية للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يعلن استقبال أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ أسيوط

حساب شخصى

مواقع التواصل الاجتماعى




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة