محافظ أسيوط يعلن تأسيس شركة مساهمة للنظافة وإدارة المخلفات الصلبة لأول مرة بالصعيد

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن البدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة للنظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك لتكون أول شركة مساهمة للنظافة بصعيد مصر تخضع لإدارة الدولة لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق أكبر قدر من المرونة في تعيين العمالة وتحفيزهم في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وإبراهيم أحمد عبد اللطيف وأحمد سعد مدير المكون الفني بالبرنامج الوطني وأحمد عبدالرسول وياسر عبد الله ورفعت عبد الهادى بالبرنامج الوطني ورجب محمود علي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ومن الجانب الألماني ايفا انتوني وكلوديا انيلييس.

وأشار المحافظ إلى إنه تم الاتفاق مع مسئولي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتوريد معدات تجميع وفرز القمامة ومنها المكابس واللوادر لتوزيعها على المحطات الوسيطة والمدافن الصحية فضلًا عن تجميع القمامة من المراكز والأحياء لتحقيق كفاءة في عمليات الجمع والفرز والقضاء على فرز القمامة بالشوارع والميادين ومنع تراكمات أكوام القمامة.

واستعرض الدكتور حازم الظنان – خلال الاجتماع – خطة البرنامج الوطني لتطوير مصنع السماد العضوى بمركز أسيوط ومصنع القوصية فضلًا عن اجراءات تطوير بعض المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات من المراكز والأحياء والبدء بأبوتيج وديروط كمرحلة أولى.

من ناحيه أخرى، كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بعض العاملين بالوحدات المحلية بالمراكز والأحياء الحاصلين على مراكز متقدمة بالدراسات العلمية والدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بمراكز التدريب التابعة للتنمية المحلية فى إطار رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاءه الدورى بالمواطنين، والذى عقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد ولفيف من وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والتنفيذيين بالمحافظة.

حيث بدأ اللقاء بتكريم مصطفى على محمد على نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم لحصوله على المركز الثانى مكرر بدورة مهارات نواب مراكز المدن والأحياء فى مجال الموارد البشرية على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظات، والتى تم تنفيذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، كما كرم كلًا من إبراهيم سعد إبراهيم محمد بإدارة الشئون القانونية بمركز البدارى لحصوله على المركز الثانى مكرر وصالح زكى على محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى بمركز ومدينة القوصية لحصولة على المركز الثالث بدورة صقل مهارات العاملين فى مجال الشئون القانونية على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكد المحافظ حرصه على تدريب العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية من أجل رفع مستوى الأداء والتأهيل المستمر والجيد للعاملين ضماناً لأداء العمل على الوجه الأمثل، منوهًا عن تشكيل اللجنة العليا لبناء القدرات برئاسة السكرتير العام لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لإكساب العاملين المفاهيم الحديثة فى الإدارة ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة.

عقب ذلك استكمل اللواء جمال نور الدين لقاءه بالمواطنين، واستعرض طلبات وشكوى المواطنين التى تضمنت بعض طلبات الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوى الإعاقة، فضلا عن طلبات الحصول على وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن شكاوى المواطنين من إشغالات أو تعديات وتم التفاعل معها من قبل التنفيذيين المختصين لإيجاد الحلول العاجلة لها، كل فيما يخصه، وأكد المحافظ على سيادة القانون ومنع الاستثناءات ومراعاة طلبات وشكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة وحل مشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، كما استعرض بعض طلبات المساعدات لحالات ليس لها مصدر دخل وحالات إنسانية مصدرًا تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتواصل المباشر مع أصحاب تلك الحالات لصرف مساعدات عاجلة لهم وعمل البحوث الاجتماعية اللازمة.

كما أكد محافظ أسيوط، أنه جارى تمهيد طريق قرية فزارة/عزبة يونس بالقوصية مرورًا بعزبة المساعدة بطول 15 كم استعدادًا لبدء أعمال الرصف ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، وأنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف رصف وتمهيد الطرق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتحسين الحركة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ووجه نور الدين جميع رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سير العمل بها وتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والتحسين الفعلى للخدمات المقدمة على أرض الواقع.

فيما أوضحت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم تسليم طريق فزاره/عزبة يونس مرورًا بعزبة المساعدة بطول 15 كم للبدء فى تنفيذ الاعمال الإنشائية للرصف لأول مرة على هذا الطريق منذ 18 عامًا نظرًا لاعتراض بعض المواطنين على التنفيذ، كما تم ازالة جميع التعديات الواقعة على جانبى الطريق والتى كانت عبارة عن أسوار من البلوك محيطه بجانبى الطريق وتمت عملية التسوية بالجليدر وإلقاء التربة الزلطية وسط ترحيب من الأهالى برصف الطريق لافتة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق بنطاق المركز لتسهيل الحركة والانتقال فى هذه الطرق والشوارع واستمرار أعمال الرصف وفقاً للخطة المالية المعتمدة.



تكريم العاملين المتميزين في الدورات التدريبية



تكريم العاملين المتميزين في الدورات التدريبية

تمهيد طريق قرية فزارة عزبة يونس بالقوصية

تمهيد طريق قرية فزارة عزبة يونس بالقوصية

محافظ أسيوط أثناء أستماعه لشكاوى المواطنين

محافظ أسيوط أثناء أستماعه لشكاوى المواطنين

محافظ أسيوط أثناء أستماعه لشكاوى المواطنين

محافظ أسيوط أثناء أستماعه لشكاوى المواطنين

محافظ أسيوط أثناء أستماعه لشكاوى المواطنين