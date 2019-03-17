مجلس محافظى العربى للمياه يقترح إنشاء المركز العربى الأفريقى للمياه

أعلن الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن مجلس محافظى العربى للمياه وافق بالإجماع على اقتراح إنشاء المركز العربى الأفريقى للمياه، وذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقى العام الحالى.

وأوصى العربى للمياه بتوسيع قاعدة مشاركة أعضاء مجلس المحافظين وباقى أعضاء مجلس محافظى العربى للمياه فى تخطيط وإعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج المجلس من خلال ترتيبات مؤسسية واضحة وثابتة، ودعوة ممثلى الدول الأعضاء فى مجلس المحافظين لتحفيز ومتابعى نقاط الاتصال المسئولين عن جمع بيانات حالة المياه (الموارد والاستخدامات) فى دولهم وتوفير البيانات وتبليغها للمنسق العام فى وقت مبكر، وتكوين مجموعات من الخبراء من أعضاء المجلس العربى للمشاركة فى دراسة بيانات حال المياه وتحليلها واستخلاص النتائج بما يتناسب مع مجموعة المؤشرات المختارة لهذا الغرض.

وتضمنت التوصيات النظر فى تعديل دستور المجلس ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع التوسع الحادث فى نشاط المجلس خصوصاً فيما يخص العناصر المؤسسية للمجلس والاختصاصات التى تسمح بتوسيع قاعدة مشاركة فعالة، وتكوين وحدة اعلامية للمجلس تعمل على ابراز نشاط المجلس ورفع الوعى العام عن قضايا المياه وسبل مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة العربية نتيجة ندرة المياه وانخفاض المتاح منها ودور المياه فى التنمية المستدامة، والتوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية ضرورة حتمية ويتطلب تعاونا ومشاركة الخبراء فى المياه والطاقة والبيئة من كل الجهات المهتمة بالتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

وأكد المجلس العربى للمياه أن التوسع فى استخدام المياه غير التقليدية يمثل مبادرة تفعيل لواحد من أهم محاور الاستراتيجية العربية للأمن المائى (2010-2030) ويفتح المجال للتعاون بين شركاء التنمية والحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن العلمية المحكمة للمجلس العربى للمياه نافذة هامة لنشر نتائج الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية والسادة الأعضاء فى المجلس مدعون للاستفادة من هذه الفرصة لنشر إنتاجهم العلمى، وتشكيل مجموعة عمل لبحث الدعم المادى للمجلس (Fund Raising) وتكليف اللجنة التنفيذية باختيار أعضاء مجموعة العمل ومتابعة أعمالها وأن يكون ضمن أعمالها بحث تمويل استكمال المبنى الجديد لمقر المجلس.

وأكدت الجمعية على أهمية قيام الوزارات المعنية بالمياه بتحديد نقاط اتصال دائمة لتقرير الوضع المائى وتوفير المجلس العربى وسيدارى للتدريب اللازم لنقاط الاتصال المختلفة فى الدول العربية على طرق حساب وتقدير المؤشرات المائية المختلفة، والعمل على إعداد ملخصات سياسية تشمل النقاط الهامة من تقرير الوضع المائى لصناع القرار.

وطالبت الجمعية العمومية بالعمل مع الدول العربية الراغبة فى إعداد تقارير للوضع المائى على المستوى الوطنى والاستفادة من أعضاء المجلس العربى للمياه لتكوين مجموعات عمل للمساهمة فى إعداد ومراجعة الأجزاء المختلفة من تقارير الوضع المائى.

وفيما يخص أنشطة وبرامج الأكاديمية العربية للمياه خلال المرحلة المستقبلية، اقترحت الجمعية العمومية للمجلس بعض الدورات التدريبية خلال المرحل المستقبلية، مثل دور التعاونيات فى مواجهة أزمة المياه بالمنطقة العربية (تونس، الأردن، المغرب، فلسطين)، ودبلوماسية المياه لبناء القدرات وتنمية مهارات التفاوض فى الموارد المائية المشترك والبرلمانيون العرب فى سياسات تنمية وترشيد الموارد المائية، ودور الاعلام فى تنمية الوعى المائى (اسبوع القاهرة الثانى للمياه 2019).