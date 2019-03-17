قاتل طفل أسيوط: خطفته وقتلته لأحرق قلب والدته عليه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسيوط.. هيثم البدري

خلافات شخصية بين مسجل خطر وسيدة، قاده للانتقام منها باختطاف طفلها وقتله بطريقة بشعة فى أسيوط.

وبالرغم من تخلص المتهم من جثة القتيل فى الزراعات بمدينة القوصية لإخفاء معالم جريمته، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى تحديد مكان اختباء المتهم والقبض عليه.

وقال المتهم فى اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق، إن خلافات جمعته بوالدة الطفل، فقرر أن يحرق قلبها على طريقته، وفى سبيل ذلك استعان بصديق له ورصد تحركات الطفل ونجح فى اختطافه ثم قتله والتخلص من جثته.

وتلقى قسم شرطة القوصية بلاغًا من "نوال .ع.أ" 25 سنة"ربة منزل" مُقيمة فى القوصية، أفادت تغيب ابنها "حسن .س.ح" 5 سنوات، عقب خروجه من المنزل، ثم عثورها على جثته لاحقًا داخل زراعات القوصية.

وتوصلت جهود الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة العنصر الإجرامى شديد الخطورة "مرجان.ع" وشهرته "سرحان" بالإشتراك مع آخر يدعى"راضى .م" 25 سنة،مزارع "سبق ضبطه" وذلك إثر وجود خلافات بين المتهم الأول مع والدة الطفل، فاستعان بالمتهم الثانى لاستدراج الطفل وقتله.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم السابق اتهامه فى 5 قضايا "سلاح وذخيرة، استعراض قوة، مقاومة سلطات"،والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "سلاح وذخيرة واستعراض قوة" محكوم عليه فيهما بالسجن 4 سنوات مع الشغل، مطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا "قتل، شروع فى قتل، سلاح واستعراض قوة وإتلاف، سلاح وذخيرة، حيازة ذخائر"، مطلوب للتنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد" محكوم عليه فيهما بالحبس لمدة 4 أشهر، وضُبط بحوزته "بندقية آلية و25 طلقة من ذات العيار".