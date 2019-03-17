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فيديو وصور.. سحر نصر تصل بورسيعد لتفقد المنطقة الحرة وبحث مشاكل المستثمرين

الأحد، 17 مارس 2019 10:55 ص
فيديو وصور.. سحر نصر تصل بورسيعد لتفقد المنطقة الحرة وبحث مشاكل المستثمرين محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الاستثمار
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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وصلت قبل قليل، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمحافظة بورسعيد، للقيام بجولة بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة للاستثمار، ومناقشة مشاكل ومطالب المستثمرين.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاءً مفتوحًا مع مستثمرى المحافظة للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار إلى بورسعيد، ولا سيما أن هناك عمليات تطوير كبيرة شرق بورسعيد، مما سيحول المدينة لواحدة من أهم المناطق اللوجستية فى العالم.

 

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