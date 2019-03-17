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فيديو وصور.. إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبى الأقصر

الأحد، 17 مارس 2019 01:42 م
فيديو وصور.. إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبى الأقصر تكريم الطلاب المتفوقين بإدارة إسنا التعليمية
الأقصر – أحمد مرعى
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كرمت إدارة إسنا التعليمية بمحافظة الأقصر، الطلاب المتفوقين الحاصلين على الدرجات النهائية فى النصف الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2019، وذلك بعد إنتهاء تظلمات الأوائل على مستوى محافظة الأقصر والذين بلغ عددهم 22 طالب وطالبة، ومن ضمنهم 13 طالب وطالبة على مستوى الإدارة بإسنا.

وتم خلال حفل التكريم مديرى المدارس والطلاب بشهادات تقدير، حيث بدء الإحتفال بالإذاعة المدرسية، ووقفة حداد على شهداء مسجد نيوزيلاندا، والشهيد محمد عبد الماجد الخطيب، وشهدا حادث محطه مصر، ومحمود رمضان مجلى مدرس لغة عربية بالمدرسة، وتم تقديم فقرة رياضية فى حب مصر وفقرة عرض الشهيد، وتم توزيع الشهادات على الطلاب ومعهم مدير المدرسة وأولياء أمور الطلاب.

حضر الإحتفالية كل من مديرى المدارس وأولياء الأمور، ومحسن أحمد مدير الإدارة التعلمية بإسنا، والعمده ضياء البتيتى رئيس مجلس الأمناء، والحاج فهد إمام عبود عضو مجلس الأمناء بالإدارة، ومحمد جابر عبد المعطى موجه أول تربيه إجتماعية، ونصر الحضرى مسئول إتحادات الطلبة بالمرحلة الثانوية، وأحمد زهران مسئول الإتحادات الطلابية بالإدارة للمرحلة الإعدادية.

وجاءت قائمة الطلاب المكرمين كل من (رغد عبد الرحيم أحمد عثمان - نهى محمد عبد الرازق توفيق - داليا مصطفى محمد عبد الرحيم - زينب عبدالوهاب فراج - مهند عرفه فتحى خليل - محمد علاء عبد الحميد عيس - آلاء حسن محمود الضوى - شهد جمال أحمد - ضحى إبراهيم محمود - أمل عاطف - بسمة عبد النبى محمد أبوالنجا - دينا سعدى فخرى - شيماء عبد الستار أحمد)

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (1)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (2)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (4)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (5)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (6)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (7)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (8)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (9)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (11)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (12)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (13)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (14)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (15)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر 

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (16)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (17)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر 

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (18)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (19)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر 

 

إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر (20)
إدارة تعليم إسنا تكرم 13 من أوائل الطلبة بالشهادة الإعدادية جنوبي الأقصر 

 


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