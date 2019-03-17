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غضب عراقى بعد إقرار البرلمان لقانون يمنح الجنسية للأجنبى أمضى عاما فى البلاد

الأحد، 17 مارس 2019 04:20 ص
غضب عراقى بعد إقرار البرلمان لقانون يمنح الجنسية للأجنبى أمضى عاما فى البلاد رئيس البرلمان العراقى
وكالات الأنباء
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ما إن مرر البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، مشروعا لتعديل قانون الجنسية، حتى أثار الأمر غضب كثير من العراقيين، الذين رأوا في الأمر "كارثة" جديدة تصيب بلدهم الذي عانى كثيرا من ويلات الحروب والفساد، خاصة أنه سيعزز النفوذ الإيراني في البلاد.

وأقر مجلس النواب العراقي، الإثنين الماضى، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية، بما يتيح لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في العراق أن يحصل على جنسية البلد.

وبحسب موقع سكاى نيوز فقد قال النائب يحيى المحمدي في مقابلة تلفزيونية، إن حكومة حيدر العبادي هي التي قدمت مشروع القانون، ووافقت عليه حكومة عادل عبد المهدي، وأرسل إلى البرلمان.

وأضاف أنه على الرغم من إقرار القانون بقراءة أولية، إلا أنه أثار حفيظة غالبية أعضاء مجلس النواب بسبب المواد التي تقلل من شأن الجنسية العراقية وتسهل الحصول عليها، علاوة على منح "مرونة مستغربة للوزير المختص بشأن منح الجنسية".

ويقول مؤيدو التعديل، إنه يساعد أولئك الذين عانوا من التهجير القسري في عهد النظام العراقي السابق قبل العام 2003.

 

 


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