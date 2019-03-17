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غدا انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية لمدة 8 ساعات

الأحد، 17 مارس 2019 11:27 ص
غدا انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية لمدة 8 ساعات مياه شرب- أرشيفية
كتب- أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين 18 مارس لمدة 8 ساعات، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا بعد غد الثلاثاء 19 مارس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه.
 
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 

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