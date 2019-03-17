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"عمائم لله والوطن والحرية".. فيلم وثائقى يحتفى بدور الأزهر فى ثورة 1919

الأحد، 17 مارس 2019 11:44 ص
"عمائم لله والوطن والحرية".. فيلم وثائقى يحتفى بدور الأزهر فى ثورة 1919 الأزهر الشريف
كتب ــ لؤى على
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أصدر المركز الإعلامى للأزهر الشريف، اليوم الأحد، فيلمًا توثيقيًّا قصيرًا يتناول دور الأزهر الشريف المحورى فى ثورة 1919، بمناسبة الاحتفالات الوطنية بمرور 100 عام على تلك الملْحَمة الوطنية الخالدة، التى تجسَّدتْ خلالها الوحدةُ الراسخة بين أبناء الشعب المصرى، وَعكَستْ مسيرة النضال المصرى نحو الحرية والاستقلال.

ويستعرض فيلم "عمائم لله والوطن والحرية" الأيامَ الأولى للثورة بعد اعتقال الاحتلال الإنجليزى للزعيم الوطنى سعد زغلول ورفاقه، وكيف أصبح الأزهر معقلًا للحركة الوطنية، وفتَح أبوابه للثوار من مختلف أطياف المجتمع المصرى، حيث اتخذوه مقرًا لاجتماعاتهم، ومُنطلقًا لمظاهراتهم ضد الاحتلال الإنجليزى، وتحت سقفه كانوا يبيتون جميعًا طوال أيام الثورة والكفاح، وعلى أبوابه سقَط أوَّلُ شهيد منهم، وكان من أبناء الأزهر.
 
ويلفت الفيلم إلى أنَّ منبر الأزهر أَضْحَى مِنْبَر الثورة، فمن فوقه خطب الشيخ والقسيس، وفي ساحته علا صوت المرأة بالخطب والشِّعَارات التي كانت تُلهب حماس الشباب وتَسْتَنفر هِمَمَهُم، موضحًا أنَّ التاريخ لنْ ينسى القمص مرقص سرجيوس ، الذي عاش 3 أشهر داخل الأزهر، يخطب يوميًا في الثوار، وكان يتناوب الخطابة مع الشيخ القاياتى حتى ضاق بهما الإنجليز ذرعًا فنفوهما معًا إلى رفح.​​
 
كما يشير الفيلم إلى أبرز علماء الأزهر الذين قادوا هذه الثورة، مثل: الشيخ علي سرور الزنكلوني، والشيخ عبدالباقي سرور، والشيخ أبوالعيون، والإمام الأكبر الشيخ محمد أبوالفضل الجيزاوي، الذي حاول الإنجليز الضغط عليه لإجباره على إغلاق الأزهر أمام الجماهير فرفض رفضًا قاطعًا.
 

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