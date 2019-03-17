ضبط 7185 مخالفة مرورية و3186 إزالة فورية للإشغالات فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

شن قسم شرطة المرافق، والوحدات التابعة له، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن محافظة المنوفية، لتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها، أسفرت عن تحرير 729 محضر إشغال طريق، و857 حالة ضبط، و3186 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة علي مستوى المحافظة.

وفي نفس الإطار، قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها، بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية في كافة أرجاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 7185 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين 949 انتظار خاطئ، و493 بدون رخصة قيادة، و443 بدون رخصة تسيير، و5 بدون لوحات، كما تم سحب 266 دراجة نارية، وحجز 39 مخالفات للدراجات النارية، بالإضافة إلى 4990 مخالفات متنوعة، كما رصدت حملة الرادار بضبط 103حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونياً.

ويأتي هذا، في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الأمن، لرفع وإزالة الإشغالات، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.