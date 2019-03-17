صور.. نادى التجديف بالأقصر يحقق عدد من المراكز المتقدمة ببطولة الجمهورية للكانوى والكياك

الأقصر – أحمد مرعى

حقق نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر، عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركته فى بطولة الجمهورية للكانوى والكياك لعام 2019، والتى أقيمت فى مجرى النيل بالقاهرة من كوبرى الجلاء إلى كوبرى أكتوبر على مدار يومى 15و16 مارس الجارى، بمشاركة 17 نادى، ففى سباقات 1000 متر زوجى كاياك 18سنة رجال، تمكن محمود حجاج وحسين عبدالحكيم من تحقيق مركز(ثانى)، وفى سباقات 500 متر زوجى كاياك 23 سنة رجال، تمكن محمد هشام ومحمود حجاج من تحقيق مركز (أول).

وسباقات فردى كانوى 18سنه رجال، تمكن محمود حجاج من تحقيق مركز (ثالث)، وفى زوجى كاياك 16 سنة سيدات تمكنت ندى عبدالنبى ومنه منتصر من تحقيق مركز (ثانى)، وفى زوجى كاياك عمومى رجال تمكن إسلام طايع ومحمود حجاج من تحقيق مركز (ثالث)، وفى زوجى كاياك 18سنة رجال تمكن حسين عبدالحكيم وعبد الرحمن جلال من تحقيق مركز (ثانى).

وفى سباقات 200 متر فردى كاياك 16سنة سيدات تمكنت رنا على عبدالحميد من تحقيق مركز (أول)، وفى فردى كاياك عمومى رجال تمكن احمد حسان من تحقيق مركز (ثانى)، وفى فردى عمومى سيدات تمكنت ندى عبد النبى من تحقيق مركز (ثالث)، وفى فردى 14 سنة سيدات تمكنت منه منتصر من تحقيق مركز (ثانى)، وفى زوجى كاياك 14سنه رجال تمكن اسلام اشرف وأحمد عماد من تحقيق مركز (ثالث)، وفى زوجى كاياك 23سنه تمكن رجال محمد هشام ومحمود حجاج من تحقيق مركز (ثالث)، وفى زوجى كاياك 18سنة رجال تمكن عبدالرحمن جلال ومحمود الطيب من تحقيق مركز (ثانى)، وفى زوجى كاياك 16 سنه سيدات تمكن ندى عبدالنبى ومنه منتصر من تحقيق مركز (ثانى).

أبطال نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر

أبطال نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر

أبطال نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر

أبطال نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر

أثناء تكريم أبطال نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر

تكريم أبطال نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر