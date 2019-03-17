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الأحد، 17 مارس 2019 01:48 م
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صور.. ناخبون فى تايلاند يصوتون فى اقتراع مبكر بالانتخابات البرلمانية

الأحد، 17 مارس 2019 01:14 م
صور.. ناخبون فى تايلاند يصوتون فى اقتراع مبكر بالانتخابات البرلمانية لجان انتخابية بتايلاند
رويترز
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اصطف كثير من التايلانديين اليوم الأحد، بعضهم انتظر لساعات، للمشاركة فى التصويت المبكر فى انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها فى 24 مارس وذلك فى أول اقتراع فى البلاد منذ تغيير نظام الحكم فى عام 2014.

أحد المواطنين يضع صوته فى صندوق الاقتراع
أحد المواطنين يضع صوته فى صندوق الاقتراع

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم مبكرا فى الانتخابات التى تجرى في يوم واحد 2.6 مليون تايلاندى. ولن يحق لمن فوتوا فرصة التصويت اليوم المشاركة مرة أخرى بموجب قانون الانتخابات.

جانب من القوات التى تقوم بتأمين الانتخابات
جانب من القوات التى تقوم بتأمين الانتخابات

ويبلغ العدد الإجمالى للتايلانديين ممن تفوق أعمارهم الثامنة عشرة وبالتالى يحق لهم التصويت 52 مليونا.

جانب من المشهد داخل اللجان الانتخابية
جانب من المشهد داخل اللجان الانتخابية

وتضع تلك الانتخابات الحزب الذى رشح رئيس المجلس العسكري برايوت تشان أوتشا، فى منافسة أحزاب شعبوية موالية لرئيس الوزراء المعزول تاكسين شيناواترا وأحزاب أخرى تعارض بسط نفوذ الجيش على الحكومة.

سيدة تايلاندية
سيدة تايلاندية

وتجرى الانتخابات على 500 مقعد في مجلس النواب. وبموجب الدستور يمكن إجراء اقتراع مبكر قبل الانتخابات من أجل السماح بمشاركة الناخبين المحتمل عدم قدرتهم على التصويت في يوم الاقتراع المحدد مثل العمال والطلبة المغتربين.

سيدة تشارك فى الانتخابات
سيدة تشارك فى الانتخابات
صفوف من المواطنين بانتظار الاشتراك فى الانتخابات البرلمانية
صفوف من المواطنين بانتظار الاشتراك فى الانتخابات البرلمانية
صندوق انتخابى داخل أحد اللجان
صندوق انتخابى داخل أحد اللجان
فتاة تايلاندية حرصت على المشاركة فى الانتخابات
فتاة تايلاندية حرصت على المشاركة فى الانتخابات
فتاة تدلى بصوتها
فتاة تدلى بصوتها
 
فتيات يشاركن فى الحدث الانتخابى
فتيات يشاركن فى الحدث الانتخابى
قوات الجيش تؤمن الانتخابات
قوات الجيش تؤمن الانتخابات
لجنة انتخابية
لجنة انتخابية
مشاركة نسائية كبيرة فى الانتخابات التايلاندية
مشاركة نسائية كبيرة فى الانتخابات التايلاندية
مواطنة تايلاندية تشارك بصوتها فى الانتخابات البرلمانية
مواطنة تايلاندية تشارك بصوتها فى الانتخابات البرلمانية
مواطنة تراجع كشوف الناخبين
مواطنة تراجع كشوف الناخبين
مواطنة تضع صوتها فى صندوق الاقتراع
مواطنة تضع صوتها فى صندوق الاقتراع
مواطنون بانتظار دورهم للمشاركة فى الانتخابات
مواطنون بانتظار دورهم للمشاركة فى الانتخابات
مواطنون يقومون بمراجعة الكشوف الانتخابية
مواطنون يقومون بمراجعة الكشوف الانتخابية

 


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