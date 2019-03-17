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صور.. لأول مرة "تاكسى لندن" يشارك فى نقل ضيوف منتدى الشباب بأسوان

الأحد، 17 مارس 2019 11:50 ص
صور.. لأول مرة "تاكسى لندن" يشارك فى نقل ضيوف منتدى الشباب بأسوان تاكسى لندن بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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شارك "تاكسى لندن" فى نقل المشاركين بمنتدى الشباب العربى الإفريقى خلال تنقلاتهم داخل مدينة أسوان، خلال فترة المنتدى من 16 وحتى 18 مارس الجارى، وتعد هى المرة الأولى لعمل التاكسى بمدينة أسوان.

وساهم التاكسى فى نقل 1500 شاب وفتاة من ضيوف المنتدى الأفارقة والعرب، من مقار إقامتهم بالفنادق المختلفة بمدينة أسوان حتى مقر انعقاد المؤتمر، وأيضا إلى المواقع السياحية والأثرية الموجودة بمدينة أسوان والموضوعة ضمن أجندة المنتدى لزيارة المعالم السياحة بأسوان.

وتزينت سيارات لندن، بصور ومطبوعات وشعار المنتدى مدعم بصور شباب وفتيات أفارقة وعرب، فى شكل ومنظر حضارى تزينت به المدينة السياحية عاصمة الشباب الإفريقى.

وكان منتدى الشباب العربى الإفريقى، انطلق بمدينة أسوان أمس ويستمر حتى الغد 18 مارس، ويتضمن احتفالية بفوز مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى، بالإضافة إلى احتفالية بإعلان أسوان عاصمة شباب أفريقيا، بجانب الجلسات وورشات العمل والموائد المستديرة التى تتناول عددا من القضايا التى تتعلق بالشباب فى الوطن العربى والقارة الأفريقية.

 

التاكسى لنقل ضيوف المنتدى
التاكسى لنقل ضيوف المنتدى

 

التاكسى يتزين بصور المنتدى
التاكسى يتزين بصور المنتدى

 

التاكسى
التاكسى

 

تاكسى لندن
تاكسى لندن

 

لافتات بشوارع أسوان
لافتات بشوارع أسوان

 

مطار أسوان الدولى
مطار أسوان الدولى

 

نقل ضيوف المنتدى
نقل ضيوف المنتدى

 


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