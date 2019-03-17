صور.. قوات فض الشغب فى صربيا تنجح فى منع متظاهرين من اقتحام التلفزيون الحكومى

كتب- هاشم الفخرانى- صور (رويترز)

استعانت السلطات فى صربيا بقوات فض الشغب لمواجهة المظاهرات التى خرجت فى العاصمة بلجراد ضد الرئيس الصربى إلكسندر فوتشيتش والتى تطالبه بحرية التعبير وفتح وسائل الإعلام الرسمية أمام المعارضين.



قوات مكافحة الشغب تسيطر على الأمور

يشار إلى أن أول تظاهرة تم تنظيمها فى 8 ديسمبر الماضى بدعوة من المنظمات المدنية، وبدعم "تحألف من أجل صربيا" المؤلف من عشرات الأحزاب المعارضة التى تنتمى إلى اليسار واليمين المتطرف.

القبض على أحد المتظاهرين

وتمكنت قوات فض الشغب من منع اقتحام المتظاهرين مبنى التلفزيون الحكومى الصربى، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين .



جانب من قوات مكافحة الشغب