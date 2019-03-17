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صور.. عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد يستقبلون وزيرة الاستثمار بالزغاريد

الأحد، 17 مارس 2019 04:46 م
صور.. عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد يستقبلون وزيرة الاستثمار بالزغاريد الدكتورة سحر نصر
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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استقبل عمال مصنع مجموعة شركات بالمنطقة الحرة ببورسعيد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالزغاريد وصور السيلفى خلال تفقدها المصانع بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
 
وتفقدت وزيرة الاستثمار، مصنع إحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، واستمعت، إلى شرح من حسام جبر، رئيس مجلس إدارة الشركة، والتى تقوم بتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بمختلف أنواعها مع التصدير بالكامل إلى خارج البلاد.
 
وقامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة لمحافظة بورسعيد، وقامت بجولة بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة للاستثمار، ومناقشة مشاكل ومطالب المستثمرين.
 
وعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاءً مفتوحًا مع مستثمرى المحافظة للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار إلى بورسعيد، ولا سيما أن هناك عمليات تطوير كبيرة شرق بورسعيد، مما سيحول المدينة لواحدة من أهم المناطق اللوجستية فى العالم.
 
عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (1)
 

عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (2)
 

عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (3)
 

عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (4)
 

عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (5)
 

عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (6)
 

عمال مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد ، الدكتورة سحر نصر (7)
 
 
 

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