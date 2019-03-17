صور.. سحر نصر لمستثمرى بورسعيد: إزالة أى تحديات تواجهكم وحل المشاكل سريعا

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قبل قليل، لقاءً مع المستثمرين فى بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددًا من أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت نصر، أن الوزارة تعمل على التيسير على المستثمرين وإزالة أى تحديات تواجه عملهم وحل أى مشكلة بشكل سريع، مضيفة أن فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد والذى سيتم افتتاحه قريبًا، سيساهم فى حل الكثير من المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمحافظة نظرا لوجود ممثلين عن كافة الجهات التى تقدم الخدمات للمستثمر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الترويج لكافة الفرص الاستثمارية فى بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت الوزيرة مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تتحرك سريعًا لعمل ميكنة فى المنطقة الحرة ببورسعيد وربطها بالمناطق الحرة ومركز خدمات المستثمرين الرئيسى، مؤكدة أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، وإنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظة سيتم افتتاحه قريبا، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة فى بورسعيد تقوم بتصدير 42% من الملابس الجاهزة فى مصر إلى الخارج.

بينما أكد حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بوسعيد، على أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا باهتمام الحكومة بزيادة الصادرات من أجل تشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر والتوسع فى المشروعات الحالية، موضحًا أن حجم الصادرات فى مصر وصل إلى نحو 26 مليار دولار، ويهدفون إلى أن يصل حجم الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن العامين الماضيين شهدوا طفرة فى الاستثمار بسبب الإصلاحات التشريعية التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيدا بسرعة انجاز الخدمات للمستثمر فى الوزارة.