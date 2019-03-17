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الأحد، 17 مارس 2019 03:22 م
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صور.. المئات يشاركون فى تأبين شهداء الهجوم على مسجدين بنيوزلندا

الأحد، 17 مارس 2019 03:14 م
صور.. المئات يشاركون فى تأبين شهداء الهجوم على مسجدين بنيوزلندا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حرص قطاع كبير من المواطنين فى نيوزلندا على تأبين شهداء الهجوم على مسجدين الجمعة الماضى، والذى أسفر عن سقوط حوالى 50 شهيدا، بينما فتحت العائلات أبوابها لتلقى العزاء فى دولهم.

الشموع وباقات الزهور على النصب التذكارى
الشموع وباقات الزهور على النصب التذكارى

وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، الذى عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً) وهو أسترالى الجنسية. وقالت أرديرن إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له.

سيدة تبكى وتحتضن أحد أقارب الضحايا
سيدة تبكى وتحتضن إحدى قريبات الضحايا

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن كشفت، مساء الجمعة، معلومات عن المتهم الرئيسى فى الهجوم الإرهابى على المسجدين فى بلادها موضحة أنه لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه، مضيفة أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.

سيدة تحتضن أحد أقارب الضحايا
سيدة تحتضن إحدى قريبات الضحايا

وقالت أرديرن، خلال مؤتمر صحفى، إن التحقيقات فى الحادث لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء على المسجدين، لكشف ملابسات الاعتداء على المصلين، مشددة بالقول: "نحقق حالياً فى أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".

شموع فى صورة قلب
شموع فى صورة قلب
صورة إحدة ضحايا الحادث
صورة إحدى ضحايا الحادث
علم نيوزلندا وباقات الزهور يزينان النصب التذكارى للهجوم
علم نيوزلندا وباقات الزهور يزينان النصب التذكارى للهجوم
مواطن يضع باقة من الزهور على النصب التذكارى لضحايا الهجوم
مواطن يضع باقة من الزهور على النصب التذكارى لضحايا الهجوم
مواطنين يقفون أمام النصب التذكارى لضحايا الهجوم
مواطنون يقفون أمام النصب التذكارى لضحايا الهجوم
مئات يشاركون فى تأبين الضحايا
مئات يشاركون فى تأبين الضحايا
نصب تذكارى لضحايا الهجوم
نصب تذكارى لضحايا الهجوم
الأسر تتلقى العزاء
إحدى الأسر تتلقى العزاء فى باكستان
الفاتحة على أرواح الشهداء
الفاتحة على أرواح الشهداء
سيدات يتلقين العزاء فى ذويهم
سيدات يتلقين العزاء فى ذويهم فى مدينة أحمد أباد

 

 


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