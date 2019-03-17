صور.. إزالة شجرة سقطت بالطريق السريع وتسيير حركة مرور السيارات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال رئاسة حى المطار بقيادة أحمد زين العابدين، فى إزالة حطام شجرة عقب سقوطها بالطريق السريع بجوار كوبرى يسي، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بأحدى الاتجاهات، وتم إزالة الشجرة من الطريق ونقلها بجانب الطريق بعيدا عن اتجاة سير السيارات وتسيير الحركة المرورية، ثم تم إخطار إدارة الحدائق والبساتين لرفع مخلفات الشجرة.

وكانت رئاسة حى المطار تلقت بلاغاً من أحد الأهالى بسقوط شجرة بالطريق السريع بجوار كوبرى يسى بمنطقة حى المطار، وعلى الفور توجة رجال حى المطار وبصحبتهم لودر بالتنسيق مع حملة المعدات وتم إزالة حطام الشجرة دون أى إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانب أخر صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الكسح، وذلك لكسح بيارات الصرف الصحى بالعمارات السكنية بتوماس 1 وشفط مياه الصرف الصحى بجوار العمارات، وذلك لخدمى أهالى تلك المساكن ورفع مياة الصرف الناتجة عن العمارات.

وأضاف رئيس مدينة إسنا فى بيان صحفى له، أنه تم إنتقال الأجهزة التنفيذية بالمركز للموقع، وتم الدفع بــ 8 سيارات كسح وتم رفع أكثر من 160 نقلة مياه صرف ناتجة من العمارات السكنية، وأيضا الدفع بحفار لرفع الرواسب وتغويص بيارات الصرف الصحى لتستقبل كميات مياه أكبر كما تم رفع وتعلية غرف التفتيش مما لاقى استحسان المواطنين.

وأوضح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التشديد على المواطنين سكان العمارات السكنية بمتابعة التوريد لكسح المياه وفى حالة مخالفة ذلك سيتم عمل الإجراءات القانونية وتوقيع الحجز الإدارى عليهم.

وقد عقد رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، جلسة المجلس التنفيذى بالمركز بحضور نواب رئيس المركز والسادة رؤساء القرى ومديرى الإدارات التنفيذية بالمركز، وذلك لمناقشة عدد موضوعات تهم المواطن الإسناوى، وذلك فى إطار إهتمامات القيادة السياسية ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأكد رئيس المدينة خلال الإجتماع، على رؤساء القرى بالمرور اليومى على قصور الثقافة والمكاتب الثقافية ومراكز الشبابـ وإعداد تقارير بشأنها صباحا ومساء، والتأكد من إقامة الأنشطة وتفعيلها وذلك لما تمثله من أهمية فى استثمار أوقات فراغ الشباب من خلال برامج الرياضية والاجتماعية، وتصحيح المفاهيم الخاصة لدى الشباب دينيآ وثقافيآ وفكريآ، وتنمية الشباب فى جميع المراحل السنية فى النواحى الرياضية والفنية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات بين الشباب بصوره فعاله وإيجابية تعود على المجتمع والمشاركة فى العمل الاجتماعي.

وطالب محمد سيد سليمان من رؤساء القري، برصد أى مبنى آيل للسقوط ويمثل خطورة على الأرواح والممتلكات وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للاتخاذ اللازم مع توفير بدائل لهم لضمان حياة المواطنين، وسرعة الانتهاء من حصر المنازل ذات الواجهة بضرورة تشطيبها باللون المقرر وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى والمظهر الجمالى للمنازل.

وإختتم رئيس المدينة، الجلسة بالتنبيه على رؤساء القرى ومديرى الإدارات التنفيذية بالمركز بتقديم كافة أوجه الدعم للمرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والانميا والتقزم والتى تستهدف طلاب المدارس الابتدائية، وذلك من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف السادس.



إزالة شجرة سقطت بالطريق السريع وتسيير حركة مرور السيارات بالأقصر



إزالة شجرة سقطت بالطريق السريع وتسيير حركة مرور السيارات بالأقصر



إزالة شجرة سقطت بالطريق السريع وتسيير حركة مرور السيارات بالأقصر



رئيس مدينة إسنا يناقش قرارات تخدم المواطنين في لقاء مع رؤساء القري



رئيس مدينة إسنا يناقش قرارات تخدم المواطنين في لقاء مع رؤساء القري