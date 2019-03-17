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صور.. أهالى عزية حنا بالشرقية يطالبون برصف مدخل القرية لتسهيل الحركة

الأحد، 17 مارس 2019 01:00 ص
صور.. أهالى عزية حنا بالشرقية يطالبون برصف مدخل القرية لتسهيل الحركة مدخل عزبة حنا
الشرقية - فتحية الديب
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ناشد عدد من أهالى عزية حنا التابعة لكفر عبد الشهيد مركز كفر صقر التابعة للوحدة المحلية بالقضاة بمحافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، بالاستجابة لطلبهم وسرعة رصف طريق طوله 1 كم إلى مدخل العزبة لكى يربط العزبة بطريق قرية أبوكبير، لتسهيل الحركة على المقيمين بالعزبة.

 وقال أحمد عثمان من أبناء العزبة، إن سقوط الأمطار الأسبوع الماضى تسبب فى عجز الأهالى عن الخروج من القرية، بسبب سوء حالة الطريق، وخاصة أن طوله 1 كم مسافة بسيطة، وسبق وتقدم أهالى العزبة بطلب إلى محافظ الشرقية والطرق والنقل، أكثر من مرة، لمطالبته برصف طريق مدخل القرية لسهولة الحركة على المواطنين وخاصة أنه الطريق الوحيد الذى يستخدمه الأهالى وحرصا على سهولة الحركة.

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (1)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (2)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (3)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (4)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (5)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (6)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (7)
مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر (9)

مدخل قرية عزبة حنا بمركز أولاد صقر

 

 

 


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