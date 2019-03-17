صفحة الرئيس تبرز تصريحاته فى الحفل الختامى لملتقى الشباب العربى والأفريقى

كتب هيثم سلامة

أبرزت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى جانبا من تصريحاته خلال الحفل الختامى لملتقى الشباب العربى والأفريقى، المقام فى محافظة أسوان.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى: "جانب من تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الختامى لملتقى الشباب العربى والأفريقى ممتن لشباب مصر الذين استطاعوا صياغة هذه المنصة، فانحيازى لشباب مصر كان انحيازا فى محله الواقع الذى نواجهه اليوم يحتم علينا أن نكثف من مساعينا فى إعادة تجديد الخطاب الإنسانى".



صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضافت الصفحة: وصى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدة توصيات، وهى:

١- قررت قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم العالى فتح الباب أمام مشاركة الباحثين فى بنك المعرفة المصرى.

٢- قررت قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة في الدولة لإطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقي وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي لضيوفنا - وليس اللاجئين - فى مصر.

٣- إعداد وتجهيز لمنتدى مصر والسودان للتعاون بين البلدين.

٤- التنسيق مع الاتحاد الافريقى لطرح على القمة الأفريقية العربية، إنشاء آلية عربية أفريقية مشتركة للتعاون في المجالات المختلفة.