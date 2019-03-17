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الأحد، 17 مارس 2019 05:05 م
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صحة الوادى الجديد تعدم أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة تفتيش مكبرة

الأحد، 17 مارس 2019 04:10 م
صحة الوادى الجديد تعدم أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة تفتيش مكبرة أغذية فاسدة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، عن إعدام 117 كيلو جرام، أغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.

وأكدت مشرف، إنه تم ضبط أغذية فاسدة متنوعة فى حملة مشتركة مع مديرية التموين وإدارة الطب الوقائى بقطاع الصحة، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة، وتم تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح محمد على، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، ووكيل المديرية، أن الكميات التى جرى إعدامها تنوعت ما بين خضار طازج، ولحوم مصنعة ومخبوزات وحلويات مختلفة الأنواع، تزن 111.430 كجم، وزيت طعام يزن 5.50 كجم، جرى ضبطها فى حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق فى مدن وقرى المراكز الإدارية الخمسة.

 

 


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