صحة الشرقية صرف العلاج بالمجان لـ 1380 مريضاً بفيروس سى فى حملة 100 مليون صحة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أن وحدات الرعاية الحرجة و المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية ، تواصل أستقبال المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبى عليهم ضمن حملة 100 مليون صحة ، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة .

مشيراً إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم 2 مليون و 251 ألف و 332 مواطن ،وإجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج لفيروس سى هو 1380 حالة ، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 22 ألف و 799 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة إستمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبى للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبى للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً ، لافتا أن الحملة تستهدف المسح الطبى على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

فى سياق متصل ، أكد الدكتور مندوح غراب محافظ الشرقية ، ان أساس نجاح المؤسسات هو إرساء مفهوم العمل الجماعى والعمل بروح الفريق الواحد الذى يجمعه تحقيق المصلحة العامة والإحترام المتبادل بين أفراده والإخلاص وإتقان العمل، مشيراً إلى أهمية بذل مزيد من الجهود للتغلب على المشكلات القائمة وإتباع أساليب المنافسة الشريفة وإستغلال الطاقات المتاحة وإستثمار المهارات المختلفة للعاملين بالجهاز الإدارى بمختلف القطاعات ..

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ صباح اليوم ، مديرى الإدارات النوعية بالديوان العام تناول وجبة إفطار جماعى بحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وجه محافظ الشرقية مديرى الادارات النوعية بالديوان العام بضرورة بذل مزيد من الجهد والإخلاص فى العمل وتحسين مستوى الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المُجد ومجازاة المقصر وتحسين بيئة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.