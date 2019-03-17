video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شقيق عامل سقط على رأسه مصعد أثناء ترميم مستشفى قصر العينى: توفى قضاء وقدر

الأحد، 17 مارس 2019 01:18 م
شقيق عامل سقط على رأسه مصعد أثناء ترميم مستشفى قصر العينى: توفى قضاء وقدر جثة -أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

أكد شقيق العامل الذى سقط على رأسه مصعد كهربائى أثناء ترميم مبنى التدريس بقصر العينى، خلال تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن شقيقه توفى قضاء وقدر.

 

وأضاف خلال تحقيقات النيابة، أنه يعمل مع شقيقه المتوفى فى الشركة، وتم تكليفه معه فى صيانة وترميم المبنى، وأثناء عمل شقيقه اكتشف فتحة تكفى لخروج رأسه فقط وجزء من جسده وأثناء اكتشافها صرخ فجأة، وتبين سقوط المصعد عليه، مؤكدا أنه لا يتهم أحد بالإهمال ف وفاته، وطلب عدم تشريحه.

 

وأوضح شهود العيان أمام النيابة، أن مستشفى قصر العينى قررت تخصيص طابق فى مبنى بها غير مستعمل لتدريس طلبة الطب والتمريض عقب ترميمه وإعادة تجديده، واستعانت بشركة مقاولات، لتنفيذ إعادة ترميم الطابق فتبين أن به فتحة فى الجدار، وأثناء قيام أحد العمال بمحاولة استكشاف ما خلفها تبين أن الفتحة تطل على مكان المصعد الكهربائى والذى سقط على رأسه وأدى إلى تهشم رأسه وفاته فى الحال .

 

وأكد مدير مستشفى قصر العينى، أمام النيابة، على أن هذا خطأ العامل والشركة التى من المفترض أن تعاين المكان كله قبل بدء العمل، وتوعية العمال، مشددًا على أن الفتحة كبيرة وكان يستطيع غلقها دون اكتشاف ما ورائها .

 

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم توجد أى إصابات فى جسده، وتبين أن سبب الوفاة سقوط مصعد كهربائى على رأسه، مما أسفر عن تهشمها، ووفاته فى الحال.

 

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد مصرع عامل أثناء عمله فى مستشفى قصر العينى، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثمان، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة سائق قتله جزار بإمبابة

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سورية سقطت فى ماسورة بعمق 30مترا بقنا

انتشال جثة طفلة سقطت فى ماسورة صرف صحى بقرية الحلفاية بقنا

وفاه عامل

مصعد كهربائى

مستشفى قصر العينى

أخبار الحوادث

المحاكم اليوم




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة