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شاهد.. فيلم وثائقى يعكس تكامل الشباب العربى والإفريقى مع بقية جيلهم بالعالم

الأحد، 17 مارس 2019 09:12 م
شاهد.. فيلم وثائقى يعكس تكامل الشباب العربى والإفريقى مع بقية جيلهم بالعالم جانب من الفيلم الوثائقى
كتب أيمن رمضان
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عرض القائمون على ملتقى الشباب العربى والإفريقى فيلماً وثائقياً، خلال الجلسة الختامية، يتضمن ابتكارات عدد من شباب القارة السمراء والعرب التى أحدثت تغيرا كبيرا فى حياة البشر وحافظت على حياة المواطنين، إلى جانب الابتكارات الفنية التى حصدت العديد من الجوائز.

وتضمن التقرير النجاح الكبير الذى حققته المرأة العربية والأفريقية، فى مجالات عدة سواء على المستوى الثقافى أو الإبداعى والسياسى وفى المجالات الصعبة مثل الطيران.

وتناول الفيلم تصريحات عدة للشباب حول ابتكاراتهم ومواجهة كافة التحديات والمعوقات حتى حققوا نجاحاً كبيراً شهد له الجميع، وعكس الفيلم مدى القدرات الهائلة التى يمتلكها الشباب إلى جانب الإصرار والتمسك بحلمهم.

وتحدث الفيلم عن الآثار الإيجابية الكبيرة التى حققتها مؤتمرات الشباب فى مصر والتى خلقت مساحة مشتركة بين الشباب العربى والأفريقى مع شباب العالم من أجل التكامل.

 

 


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