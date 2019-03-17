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شاب ينتحر شنقا لمروره بحالة نفسية فى الدقهلية

الأحد، 17 مارس 2019 02:17 م
شاب ينتحر شنقا لمروره بحالة نفسية فى الدقهلية انتحار - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تخلص شاب من حياته بالانتحار شنقا داخل مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز ميت سلسيل، بالعثور على شاب بحى السلطان بدائرة المركز مشنوقا داخل غرفة نومه. 
 
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص عثر على "أحمد ع م" 20 سنة معلقا فى سقف غرفة نومه بحبل، وتم استدعاء النيابة العامة والتى عاينت الجثة، وأمرت بإنزالها. وبسؤال أسرة الشاب أكدوا بمروره بحالة نفسية سيئة، وتم تحرير محضر بالواقع.
 
 
 

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