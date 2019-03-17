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سفر وعودة 1029 مصريا وليبيا و 231 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 17 مارس 2019 04:32 م
سفر وعودة 1029 مصريا وليبيا و 231 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1029 مصريا وليبيا و 231 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 809 إلى الجانب الليبي، بينهم  282مصريا و527 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 221 بينهم 199 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 22 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  82 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 149 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 

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