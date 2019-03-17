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سفارة مصر بنيوزيلندا ترسل وفدا لـ"كرايستشيرش" لمساعدة المصابين ومواساة أسر الشهداء

الأحد، 17 مارس 2019 01:13 م
سفارة مصر بنيوزيلندا ترسل وفدا لـ"كرايستشيرش" لمساعدة المصابين ومواساة أسر الشهداء سفير مصر فى نيوزيلندا طارق الوسيمى
كتب : أحمد جمعة
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صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن وزارة الخارجية تواصل الإطمئنان على أبناء الجالية المصرية عبر السفارة المصرية فى نيوزيلندا عقب الحادث الإرهابى الغاشم، الذى وقع فى مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن وفدا برئاسة السفير طارق الوسيمى، سفير مصر فى نيوزيلندا، سوف يتوجه إلى مدينة كرايستشيرش للإطمئنان على أبناء الجالية المصرية، ومساعدة المصابين، ومواساة أسر الشهداء فى الحادث بالتنسيق مع السلطات المحلية النيوزيلندية، فضلا عن التيقن مما يرد عن بيانات الشهداء والمصابين المصريين فى ضوء عدم إعلان الجانب النيوزيلندى قائمة الشهداء والمصابين بصورة رسمية حتى الآن.

 

وأهابت وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا بتوخى الحذر فى الوقت الحالى فى تحركاتهم، وذلك حرصا على سلامتهم وضمان أمنهم.   


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